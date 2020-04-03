Стало відомо, скільки українців розлучилися за період карантину

4,5 тис. пар одружилися за період впровадження карантину в Україні.

Про це повідомила начальник управління державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) Міністерства юстиції України Ірина Дубіковська.

За її словами, розірвали шлюб за період карантину 1,4 тис. пар.

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Найбільший показник одружень зафіксовано в Києві, Харківській, Львівській, Київській та Дніпропетровській області.

Також вона розповіла, що триває прийом заяв на розірвання шлюбу через сайт. За період карантину надійшло 53 заяви про розлучення.

Нагадаємо, пара з США, яка перебуває на самоізоляції через коронавірус, провела весільну церемонію по відеоконференції в додатку Zoom. Родичі та друзі спостерігали в режимі трансляції, як вони обмінялися клятвами на тлі домашніх квітів.