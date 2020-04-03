Додаток Дія

У додатку Дія доступні онлайн 27 публічних послуг, серед яких – і перші спрощені послуги для фізичних осіб – підприємців.

– Кожен українець і я особисто стикався з, м’яко кажучи, непорозуміннями, отримуючи ту чи іншу державну послугу. Переведення послуг в онлайн –прогресивна ініціатива, мета якої – змінити взаємодію держави з людьми. Держава повинна стати сервісом. Зрештою, для цього ми й працюємо, – зазначив Володимир Зеленський.

Можливість отримати публічні послуги від держави просто, швидко й не виходячи з дому є надзвичайно важливою в період вимушеного карантину.

Раніше, щоб відкрити ФОП, необхідно було заповнити складну форму з 58 рядків – тепер їх лише 12. Так само стало значно простіше та швидше змінити види підприємницької діяльності чи взагалі припинити її.

– Вірю, що таке спрощення у наданні державних послуг сприятиме підприємництву, боротьбі з корупцією та найголовніше – зростанню економіки нашої держави, – переконаний міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, на заповнення заявки загалом людині знадобиться до 10 хвилин.

Створена Міністерством цифрової трансформації система дає змогу швидко та оперативно опрацьовувати запити та здійснювати реєстрацію фактично автоматично.

До 2024 року всі державні послуги будуть доступні громадянам на єдиному порталі Дія.

Українці, які вже скористалися послугами на порталі у власному кабінеті громадянина, можуть перевірити стан надання цих послуг та наявну інформацію про себе з п’яти державних реєстрів.

Також у кабінеті доступні документи, що відображаються у мобільному додатку Дія, наразі це – свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія.

Читайте: Портал Дія запрацював: як скористатися та доступні послуги

На порталі diia.gov.ua можна отримати 27 публічних послуг онлайн. Серед них:

стати підприємцем;

оформити довідку про несудимість;

оформити допомогу у зв’язку з народженням дитини;

оформити щомісячне відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною до трьох років;

подати позов до суду;

отримати документи водія;

оформити ліцензії, дозволи;

отримати витяги з реєстрів.

Пізніше будуть також доступні цифровий паспорт громадянина України у вигляді ID-картки та біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Як писали Факти ICTV, в Україні з’явилася можливість прив’язати кваліфікований електронний підпис (КЕП) до ID-карти. З 5 лютого електронний підпис можна безкоштовно записати у підрозділах міграційної служби.