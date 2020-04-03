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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна розраховує отримати $5 млрд від МВФ до кінця року – Мінфін

Україна в переговорах з Міжнародним валютним фондом домовилась про фінансування дефіциту бюджету на $5 млрд.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

– Для отримання кредиту розширеного фінансування EFF від МВФ необхідно узгодити технічний меморандум. А Верховній Раді ухвалити останній пакет законів про банки і зміни до держбюджету-2020, – каже Марченко

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Якщо цей пакет законів проголосують, гроші надійдуть до кінця року.

Як писали Факти ICTV, 2 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна невдовзі отримає перший транш від МВФ. Про яку суму кредиту йдеться, топ-чиновник не уточнив.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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