За нарушение карантина выписали штрафов на более чем 250 тыс. грн

3 566 административных протоколов на суму в 272 тыс. грн выписала полиция за нарушение карантина.
Также открыли 44 уголовных производства за нарушение карантинных ограничений и спекуляции.
— Особое внимание уделяется лицам, которые должны быть на самоизоляции. Это касается тех граждан, которые недавно вернулись из-за границы, — сообщают в МВД.
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В МВД обнародовали статистику нарушений режима самоизоляции по областях:
- Винницкой — 18;
- Черновицкой — 17;
- Ивано-Франковской — 11;
- Полтавской — 8;
- Волынской — 5;
- Закарпатской — 5,
- Сумской — 4;
- Херсонской — 4,
- Хмельницкой — 4;
- Харьковской — 3;
- Киевской — 2;
- Кировоградской — 2;
- Николаевской — 1;
- Одесской — 1;
- Тернопольской — 1.
В Киеве оштрафовали 64 нарушителей.
Кроме того, полиция круглосуточно охраняет 65 учреждений лечения и обсервации граждан.
Также участвует в работе 229 карантинных постов.
Как писали Факты ICTV, в Ровенской области прокуратура открыла уголовное производство из-за массового инфицирования коронавирусом жителей села Тынное Сарненского района.