PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

За нарушение карантина выписали штрафов на более чем 250 тыс. грн

3 566 административных протоколов на суму в 272 тыс. грн выписала полиция за нарушение карантина.

Также открыли 44 уголовных производства за нарушение карантинных ограничений и спекуляции.

— Особое внимание уделяется лицам, которые должны быть на самоизоляции. Это касается тех граждан, которые недавно вернулись из-за границы, — сообщают в МВД.

Читайте: Усиление карантина с 6 апреля: список документов для выхода на улицу

В МВД обнародовали статистику нарушений режима самоизоляции по областях:

  • Винницкой — 18;
  • Черновицкой — 17;
  • Ивано-Франковской — 11;
  • Полтавской — 8;
  • Волынской — 5;
  • Закарпатской — 5,
  • Сумской — 4;
  • Херсонской — 4,
  • Хмельницкой — 4;
  • Харьковской — 3;
  • Киевской — 2;
  • Кировоградской — 2;
  • Николаевской — 1;
  • Одесской — 1;
  • Тернопольской — 1.

В Киеве оштрафовали 64 нарушителей.

Кроме того, полиция круглосуточно охраняет 65 учреждений лечения и обсервации граждан.

Также участвует в работе 229 карантинных постов.

Как писали Факты ICTV, в Ровенской области прокуратура открыла уголовное производство из-за массового инфицирования коронавирусом жителей села Тынное Сарненского района.

Источник: МВД

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка