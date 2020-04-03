За нарушение карантина выписали штрафов на более чем 250 тыс. грн

3 566 административных протоколов на суму в 272 тыс. грн выписала полиция за нарушение карантина.

Также открыли 44 уголовных производства за нарушение карантинных ограничений и спекуляции.

— Особое внимание уделяется лицам, которые должны быть на самоизоляции. Это касается тех граждан, которые недавно вернулись из-за границы, — сообщают в МВД.

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В МВД обнародовали статистику нарушений режима самоизоляции по областях:

Винницкой — 18;

Черновицкой — 17;

Ивано-Франковской — 11;

Полтавской — 8;

Волынской — 5;

Закарпатской — 5,

Сумской — 4;

Херсонской — 4,

Хмельницкой — 4;

Харьковской — 3;

Киевской — 2;

Кировоградской — 2;

Николаевской — 1;

Одесской — 1;

Тернопольской — 1.

В Киеве оштрафовали 64 нарушителей.

Кроме того, полиция круглосуточно охраняет 65 учреждений лечения и обсервации граждан.

Также участвует в работе 229 карантинных постов.

Как писали Факты ICTV, в Ровенской области прокуратура открыла уголовное производство из-за массового инфицирования коронавирусом жителей села Тынное Сарненского района.