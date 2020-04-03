За порушення карантину виписали штрафів на більш ніж 250 тис. грн

3 566 адміністративних протоколів на суму в 272 тис. грн виписала поліція за порушення карантину.
Також відкрили 44 кримінальних провадження за порушення карантинних обмежень та спекуляції.
– Особливу увагу приділяють особам, які повинні бути на самоізоляції. Це стосується тих громадян, які нещодавно повернулися з-за кордону, – повідомляють правоохоронці.
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У МВС оприлюднили статистику порушень режиму самоізоляції по областях:
- Вінницькій – 18;
- Чернівецькій – 17;
- Івано-Франківській – 11;
- Полтавській – 8;
- Волинській – 5;
- Закарпатській – 5;
- Сумській – 4;
- Херсонській – 4,
- Хмельницькій – 4;
- Харківській – 3;
- Київській – 2;
- Кіровоградській – 2;
- Миколаївській – 1;
- Одеській – 1;
- Тернопільській – 1.
У Києві оштрафували 64 порушників.
Крім того, поліція цілодобово охороняє 65 установ лікування і обсервації громадян.
Також бере участь у роботі 229 карантинних постів.
Як писали Факти ICTV, на Рівненщині прокуратура відкрила кримінальне провадження через масове інфікування коронавірусом жителів села Тинне Сарненського району.