За порушення карантину виписали штрафів на більш ніж 250 тис. грн

3 566 адміністративних протоколів на суму в 272 тис. грн виписала поліція за порушення карантину.

Також відкрили 44 кримінальних провадження за порушення карантинних обмежень та спекуляції.

– Особливу увагу приділяють особам, які повинні бути на самоізоляції. Це стосується тих громадян, які нещодавно повернулися з-за кордону, – повідомляють правоохоронці.

Читайте: Посилення карантину з 6 квітня: список документів для виходу на вулицю

У МВС оприлюднили статистику порушень режиму самоізоляції по областях:

Вінницькій – 18;

Чернівецькій – 17;

Івано-Франківській – 11;

Полтавській – 8;

Волинській – 5;

Закарпатській – 5;

Сумській – 4;

Херсонській – 4,

Хмельницькій – 4;

Харківській – 3;

Київській – 2;

Кіровоградській – 2;

Миколаївській – 1;

Одеській – 1;

Тернопільській – 1.

У Києві оштрафували 64 порушників.

Крім того, поліція цілодобово охороняє 65 установ лікування і обсервації громадян.

Також бере участь у роботі 229 карантинних постів.

Як писали Факти ICTV, на Рівненщині прокуратура відкрила кримінальне провадження через масове інфікування коронавірусом жителів села Тинне Сарненського району.