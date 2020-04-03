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Факти / Україна / Суспільство

За порушення карантину виписали штрафів на більш ніж 250 тис. грн

3 566 адміністративних протоколів на суму в 272 тис. грн виписала поліція за порушення карантину.

Також відкрили 44 кримінальних провадження за порушення карантинних обмежень та спекуляції.

– Особливу увагу приділяють особам, які повинні бути на самоізоляції. Це стосується тих громадян, які нещодавно повернулися з-за кордону, – повідомляють правоохоронці.

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У МВС оприлюднили статистику порушень режиму самоізоляції по областях:

  • Вінницькій – 18;
  • Чернівецькій – 17;
  • Івано-Франківській – 11;
  • Полтавській – 8;
  • Волинській – 5;
  • Закарпатській – 5;
  • Сумській – 4;
  • Херсонській – 4,
  • Хмельницькій – 4;
  • Харківській – 3;
  • Київській – 2;
  • Кіровоградській – 2;
  • Миколаївській – 1;
  • Одеській – 1;
  • Тернопільській – 1.

У Києві оштрафували 64 порушників.

Крім того, поліція цілодобово охороняє 65 установ лікування і обсервації громадян.

Також бере участь у роботі 229 карантинних постів.

Як писали Факти ICTV, на Рівненщині прокуратура відкрила кримінальне провадження через масове інфікування коронавірусом жителів села Тинне Сарненського району.

Джерело: МВС

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