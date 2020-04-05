Почти 11 тыс. украинцев вернулись в Украину за сутки — Госпогранслужба

За прошедшие сутки в Украину вернулось почти 11 тыс. украинцев.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

— Без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,2 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и спасателями. Украину покинули более 5,1 тыс. человек, в том числе почти 2 тыс. иностранцев, — сообщают пограничники.

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По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания корнавирусом не обнаружили.

Пограничники обнаружили троих нарушителей карантина. Их передали полиции.

Утром 5 апреля в пунктах пропуска очередей нет.

Как сообщали Факты ICTV, украинцы при пересечении границы принимают жаропонижающие препараты, чтобы быстрее пройти температурную проверку.