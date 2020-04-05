Майже 11 тис. українців повернулись в Україні за добу – Держприкордонслужба

За минулу добу в Україну повернулось майже 11 тис. українців.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

– Без власного транспорту в Україні прибуло майже 5,2 тис. осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою і рятувальниками. Україну покинули понад 5,1 тис. осіб, в тому числі майже 2 тис. іноземців, – повідомляють прикордонники.

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За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на корнавірус не виявили.

Прикордонники виявили трьох порушників карантину. Їх передали поліції.

Вранці 5 квітня в пунктах пропуску черг немає.

Як повідомляли Факти ICTV, українці під час перетину кордону вживають жарознижувальні препарати, щоб швидше пройти температурну перевірку.