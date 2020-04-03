Возвращение украинцев будет привязано к способности обеспечить обсервацию — Кулеба

Возвращение граждан и организация рейсов будут привязаны к способности Украины обеспечить их обсервацию.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Условно говоря, у нас есть тысяча мест для обсервации, мы планируем рейсы на 1 тыс. человек и они прилетают. Когда у них заканчивается обсервация или у нас появляются дополнительные места, тогда Мининфраструктуры планирует дополнительный рейс и возвращают других граждан.

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Дмитрий Кулеба также отметил, что во время возвращения граждан в первую очередь обращают внимание на ситуацию (где она очень плохая) и логистические возможности авиакомпаний.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что чартерные рейсы не пустят в Украину без 100% обсервации.