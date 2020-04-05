Между областями в Украине обустроят карантинные КПП

С 6 апреля между областями Украины будут работать контрольно-пропускные пункты, на которых будет происходить не только проверка документов, но и температурный скрининг.

Такие меры введут в рамках усиления карантина в связи с распространением коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Министерство здравоохранения таким образом хочет ограничить мобильность населения, чтобы снизить скорость распространения инфекции.

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— Мы прописали, кто именно там должен находиться, какие именно меры должны осуществлять, как проводится скрининг, в том числе температурный, проверка документов, — пояснил Ляшко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко допускает запрет движения частного автотранспорта в столице в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.