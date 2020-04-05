В Киеве могут запретить ездить на частных авто на время карантина — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко допускает запрет движения частного автотранспорта в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

— Чтобы инфекционного взрыва не было, мы однозначно будем принимать более жесткие правила. Может быть прекращено вообще передвижение по улицам нашего города частным транспортом, — сказал он.

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Виталий Кличко рассчитывает на благоприятное развитие события. Но считает, что необходимо предусмотреть все возможные варианты, чтобы не повторять ошибок Италии, Испании и США.

Напомним, на утро 5 апреля в Киеве з афиксировали 245 больных коронавирусом Covid-19. Один человек умер.