PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Між областями в Україні облаштують карантинні КПП

Від 6 квітня між областями України працюватимуть контрольно-пропускні пункти, на яких відбуватиметься не тільки перевірка документів, а й температурний скринінг.

Такі заходи введуть у рамках посилення карантину в зв’язку із поширенням коронавірусу, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я таким чином прагне обмежити мобільність населення, щоб знизити швидкість поширення інфекції.

Читайте: В Україні є область, де немає випадків захворювання на Covid-19 – МОЗ

– Ми прописали, хто саме там повинен перебувати, які саме заходи повинні здійснювати, як проводиться скринінг, у тому числі температурний, перевірка документів, – пояснив Ляшко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко допускає заборону рух приватного автотранспорту в столиці у разі погіршення епідеміологічної ситуації.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка