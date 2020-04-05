Між областями в Україні облаштують карантинні КПП

Від 6 квітня між областями України працюватимуть контрольно-пропускні пункти, на яких відбуватиметься не тільки перевірка документів, а й температурний скринінг.

Такі заходи введуть у рамках посилення карантину в зв’язку із поширенням коронавірусу, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я таким чином прагне обмежити мобільність населення, щоб знизити швидкість поширення інфекції.

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– Ми прописали, хто саме там повинен перебувати, які саме заходи повинні здійснювати, як проводиться скринінг, у тому числі температурний, перевірка документів, – пояснив Ляшко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко допускає заборону рух приватного автотранспорту в столиці у разі погіршення епідеміологічної ситуації.