Нацбанк заявляет о сокращении вакансий в Украине на время карантина

В течение второй недели карантина количество новых вакансий в украинских компаниях снижается.

За две недели поиск работников прекратили 34% работодателей.

— Количество новых резюме, после снижения на первой неделе карантина, в дальнейшем практически не менялась, — говорится в сообщении.

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По данным НБУ, практически во всех видах деятельности выросло отношение количества резюме к количеству вакансий, за исключением розничной торговли и финансов.

В течение карантина в Украине существенно возросло количество безработных. В большинстве случаев работодатели вынуждены сокращают и увольняют работников.

Юристы утверждают, что такие действия являются незаконными — все работники имеют право попросить о переходе на дистанционную занятость.