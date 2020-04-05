PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нацбанк заявляет о сокращении вакансий в Украине на время карантина

В течение второй недели карантина количество новых вакансий в украинских компаниях снижается.

За две недели поиск работников прекратили 34% работодателей.

— Количество новых резюме, после снижения на первой неделе карантина, в дальнейшем практически не менялась, — говорится в сообщении.

Читайте: Работа дома на карантине: 7 вакансий в интернете

По данным НБУ, практически во всех видах деятельности выросло отношение количества резюме к количеству вакансий, за исключением розничной торговли и финансов.

В течение карантина в Украине существенно возросло количество безработных. В большинстве случаев работодатели вынуждены сокращают и увольняют работников.

Юристы утверждают, что такие действия являются незаконными — все работники имеют право попросить о переходе на дистанционную занятость.

Источник: НБУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка