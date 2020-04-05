Протягом другого тижня карантину кількість нових вакансій в українських компаніях знижується.

За два тижні пошук працівників припинили 34% роботодавців.

– Кількість нових резюме, після зниження на першому тижні карантину, в подальшому практично не змінювалась, – йдеться у повідомленні.

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За даними НБУ, практично у всіх видах діяльності зросло відношення кількості резюме до кількості вакансій, за винятком роздрібної торгівлі та фінансів.

Протягом карантину в Україні суттєво зросла кількість безробітніх. У більшості випадків роботодавці вимушено скорочують та звільняють працівників.

Юристи стверджують, що такі дії є незаконними – всі працівники мають право попросити про перехід на дистанційну зайнятість.