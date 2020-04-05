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Факты / Украина / Общество

Что такое самоизоляция: кому с 6 апреля нужно оставаться дома

Кабмин в обновленом постановлении №211 постановил украинцам, у которых есть подозрение на коронавирус, должны отправиться на самоизоляцию.

Самоизоляция — это пребывание в определенном месте в течение 14 дней и воздержание от контактов с другими лицами, кроме тех, с кем человек проживает.

В постановлении перечисляют, кто должен пойти на самоизоляцию:

  • лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют Сovid-19 и не требуют госпитализации
  • лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме тех, кто осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения Сovid-19, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.

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Согласно постановлению, назначает самоизоляцию врач лица с подозрением на инфицирование коронавирусом. Также он определяет срок самоизоляции. Информацию о личности вносят в специальных перечень Министерства здравоохранения.

Если нет человека, который поможет самоизольованому в бытовых вопросах, тогда он может дважды в день выходить в магазин или выгуливать домашних животных. Но он должен ходить в ближайший магазин в маске и держать дистанцию в 1,5 м.

Контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляют полицейские. Если дважды нарушить режим, полицейские оштрафуют человека на 17 тыс. грн и отправят на принудительную обсервацию в медучреждение.

Другая ситуация с людьми, которые вернулись из-за рубежа. Их считают имевшими контакт с больным Covid-19 и они подлежат обязательной обсервации в специальном учреждении в течение 14 дней после пересечения границы.

Напомним, Кабмин усилил карантин. Среди ограничений: пребывание в общественных местах без маски, посещение парков и скверов и междугородные и городские перевозки пассажиров.

Фото: Dreamstime

Источник: Кабмин

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