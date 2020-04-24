Що таке самоізоляція: кому потрібно залишатися вдома

Українці, у яких є підозра на коронавірус, повинні відправитися на самоізоляцію. В оновленій постанові №291 Кабінету міністрів уточнено що таке самоізоляція та список категорій осіб, зобов’язаних дотримуватися її в Україні.

Самоізоляція – це перебування у визначеному місці протягом 14 днів та утримування від контактів з іншими особами, крім тих, з ким людина проживає.

У постанові перераховують, хто повинен піти на самоізоляцію:

особи, які повернулися з-за кордону, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на Сovid-19 та не потребують госпіталізації;

особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення Сovid-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури.

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Хворим та особам з Covid-19, згідно з постановою, термін самоізоляції призначає лікар. Інформацію про особу вносить у спеціальний перелік Міністерства охорони здоров’я.

Моніторинг та відстеження дотримання самоізоляції також здійснюватиме система Дій Вдома – спеціальний додаток, розроблений Мінцифри.

Уся інформація про особу, яка потребує самоізоляції, вноситься до системи медпрацівниками. Зареєструватися у системі Дій Вдома можуть лише особи, що потребують обов’язкової самоізоляції.

Якщо немає людини, яка допоможе самоізольованому у побутових питаннях, тоді він може двічі на день виходити у магазин або вигулювати домашніх тварин. Але він повинен ходити у найближчий магазин у масці та тримати дистанцію у 1,5 м.

Контроль за дотриманням режиму самоізоляції здійснюють поліцейські. Якщо двічі порушити режим, поліцейські оштрафують людину на 17 тис. грн та відправлять на примусову обсервацію в медзаклад.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували текст постанови Кабміну про продовження карантину в Україні до 11 травня.

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