У Києві можуть заборонити їздити на приватних авто на час карантину – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко допускає заборону рух приватного автотранспорту в разі погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

– Щоб інфекційного вибуху не було, ми однозначно будемо приймати більш жорсткі правила. Може бути припинено взагалі пересування вулицями нашого міста приватним транспортом, – сказав він.

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Віталій Кличко розраховує на сприятливий розвиток події. Але вважає, що необхідно передбачити всі можливі варіанти, щоб не повторювати помилок Італії, Іспанії та США.

Нагадаємо, на ранок 5 квітня у Києві зафіксували 245 хворих на коронавірус Covid-19. Одна людина померла.