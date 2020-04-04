Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Карантин начал действовать. В Италии уменьшается количество новых заражений и смертей

Итальянцы смиренно сидят на карантине. 11 муниципалитетов ввели его еще 22 февраля, другие — 12 марта. Нарушителей мало, потому что все понимают, что только так можно остановить распространение вируса. В стране уже уменьшается количество смертей и инфицированных, особенно это заметно в регионах, откуда начиналась эпидемия.

В Италии, как и во многих странах Европы, существует сервис доставки еды на дом, но ее надо долго ждать. Поэтому сейчас пик популярности — готовить дома. Неожиданным следствием карантина стало появление животных в городах, которые теперь там чувствуют себя хозяевами. Уже никого не удивляют гуси и олени на улицах города, или кабаны с поросятами, которые спокойно ходят по дорогам. Подробнее в сюжете Андрея Гетьмана.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил отправить украинских врачей в Италию на помощь тамошним коллегам для борьбы с коронавирусом.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина должна обеспечить комфортные условия обсервации — Зеленский
Украина должна обеспечить комфортные условия обсервации — Зеленский
Как правильно носить медицинскую маску и перчатки — рекомендации Минздрава
Как правильно носить медицинскую маску и перчатки — рекомендации Минздрава
Карантин в Киеве может закончиться через две недели — Кличко
Карантин в Киеве может закончиться через две недели — Кличко
Где в Киеве купить медицинские маски, перчатки и дезинфицирующие средства
Где в Киеве купить медицинские маски, перчатки и дезинфицирующие средства
Как помочь пожилым людям во время карантина — 5 идей
Как помочь пожилым людям во время карантина — 5 идей
Украинцы обеспечены всем необходимым, нехватки продуктов не будет — Зеленский
Украинцы обеспечены всем необходимым, нехватки продуктов не будет — Зеленский
Помогали голыми руками: почему в Монастыриской среди больных Covid-19 много врачей
Помогали голыми руками: почему в Монастыриской среди больных Covid-19 много врачей
Комаровский рассказал, как заражают больные Covid-19 в инкубационном периоде
Комаровский рассказал, как заражают больные Covid-19 в инкубационном периоде

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка