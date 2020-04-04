Карантин начал действовать. В Италии уменьшается количество новых заражений и смертей

Итальянцы смиренно сидят на карантине. 11 муниципалитетов ввели его еще 22 февраля, другие — 12 марта. Нарушителей мало, потому что все понимают, что только так можно остановить распространение вируса. В стране уже уменьшается количество смертей и инфицированных, особенно это заметно в регионах, откуда начиналась эпидемия.

В Италии, как и во многих странах Европы, существует сервис доставки еды на дом, но ее надо долго ждать. Поэтому сейчас пик популярности — готовить дома. Неожиданным следствием карантина стало появление животных в городах, которые теперь там чувствуют себя хозяевами. Уже никого не удивляют гуси и олени на улицах города, или кабаны с поросятами, которые спокойно ходят по дорогам. Подробнее в сюжете Андрея Гетьмана.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил отправить украинских врачей в Италию на помощь тамошним коллегам для борьбы с коронавирусом.

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