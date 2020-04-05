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Факти / Україна / Суспільство

Українських лікарів в Італії зустріли піснями Руслани

Українських лікарів, які прибули боротись з коронавірусом в Італії, зустріли піснями Руслани.

Про це повідомляє генеральний консул України в Неаполі Віктор Гамоцький.

– В бізнес-центрі Неаполя на повну потужність лунають пісні Руслани: так італійці дякують за солідарність і гуманітарну допомогу України у протидії коронавірусу, – зазначив консул.

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Як писали Факти ICTV, українські лікарі вирушили в Італію на допомогу тамтешнім колегам для боротьби з коронавірусом. Також, наступного тижня планується поставка до Італії медичного спирту.

Джерело: Виктор Гамоцкий

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