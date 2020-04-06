Чи буде дефолт в Україні, якщо зірветься співпраця з МВФ

Врятуватися під час пандемії, яка ще більше сплутала економічні карти владі. Чи можна це зробити без зовнішньої допомоги? І, насамперед, кредитів МВФ. Ще до вірусного випробування деякі гарячі голови пропонували відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом і оголосити дефолт.

В нинішніх умовах кризи та світової рецесії це означало б ще більшу прірву для української економіки.

Державі потрібні додаткові гроші на боротьбу з епідемією та її наслідками. В абсолютних цифрах нам потрібно ще від 100 до 200 млрд грн. Здобути їх можна двома шляхами. Перший – запустити друкарський верстат. Так Україна робила на початку 90-х. І отримала гіперінфляцію.

Тож єдиний спосіб врятувати економіку – позичити гроші за кордоном. А з цим у світі нині туго. Гроші потрібні всім.

Залишається тільки Міжнародний валютний фонд. До того ж без його сигналу не дадуть гроші ані ЄС, ані Світовий банк та інші міжнародні донори.

Без нового кредиту вже восени доведеться оголосити дефолт. Тобто відмовитися сплачувати борги. А саме на цей рік припадає пік виплат.

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МВФ заявив, що виділить на подолання пандемічної кризи у світі додатково 50 млрд доларів і мобілізує кредитів на один трильйон. Можливо, Київ сподівався, що і без виконання вимог фонду отримає гроші. І Рада навіть зняла 17 березня з розгляду земельну реформу. Але директор-розпорядник МВФ Георгієва ще раз наголосила – без “приватівського” закону і ринку землі нічого не буде.

Тож МВФ вимагає убезпечити бюджет від ризику втрати цих грошей через можливі рішення судів повернути націоналізовані банки колишнім власникам. Подібна судова ухвала щодо Приватбанку вже відбулася минулого року. Але не набрала чинності.

Мораторій знімуть не в жовтні цього року, як планувалося, а в липні наступного. До 2024 року право купувати землю матимуть тільки фізичні особи.

МВФ не надто сподобалось що з ринку землі до 2024 року вилучені юридичні особи, але фонд схвально оцінив цей крок України. Як і посли країн Великої сімки.

Позитивно відреагувала і гривня, курс дещо повернувся до втрачених під час кризи позицій.

За оцінками експертів, без ухвалення закону в цілому грошей від МВФ ми не отримаємо.

Якщо ми отримаємо ці гроші вчасно, удар коронакризи по нашій економіці буде мінімальним з можливих. ВВП, замість запланованого зростання, втратить близько 4%, інфляція втримається в межах 10. Не буде стрімкого обвалу гривні.

Якщо Україна виконає другу з двох вимог МВФ, то зможе отримати грошей навіть більше ніж 5,5 млрд доларів, визначених нинішньою програмою співпраці.

А от без підтримки МВФ на нас точно чекатиме катастрофа.

Факти ICTV раніше писали про умови МВФ для виділення допомоги Україні.