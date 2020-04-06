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Факты / Украина

Можно ли гулять с ребенком в парке в карантин – ответ Минздрава

Власть вынуждена закрыть парки для посещения во время карантина, потому что украинцы еще не доросли до нужного во время эпидемии уровня сознания.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.

— Относительно гуляния в парках — в постановлении не написано, что с собаками можно гулять, а с детьми нет. Парки запрещены для прогулок, поскольку это места, где происходит больше всего контактов. С ребенком можно гулять, но не в парке, — объяснил он.

Читайте: В Украине могут отменить разрешение на работу рынков во время карантина — условие

Напомним, с 6 апреля в Украине усилились карантинные мероприятия. Что запрещено делать во время карантина и какие документы нужно иметь с собой, выходя из дома, читайте в материале Фактов ICTV.

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