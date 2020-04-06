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Факти / Україна

Чи можна гуляти з дитиною в парку в карантин – відповідь МОЗ

Влада вимушена закрити парки для відвідування під час карантину, бо українці ще не доросли до потрібного під час епідемії рівня свідомості.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Стосовно гуляння у парках – у постанові не написано, що з собаками можна гуляти, а з дітьми ні. Парки заборонені для прогулянок, оскільки це місця, де відбувається найбільше контактів. З дитиною можете гуляти, але не в парку, – пояснив він.

Читайте: В Україні можуть скасувати дозвіл на роботу ринків під час карантину – умова

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні посилюються карантинні заходи. Що заборонено робити під час карантину і які документи потрібно мати із собою, виходячи з дому, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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