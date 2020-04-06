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Факты / Украина

Минздрав может в среду запретить работу всех рынков без исключений – Ляшко

Полиция в течение понедельника-вторника будет реагировать и закрывать рынки, которые не соблюдают специальных условий работы во время карантина.

Если никакого эффекта не будет, то со среды 8 апреля постановление, которое разрешает работу рынков, будет отменено.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.

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— На позапрошлой неделе я издал постановление, которое четко регламентирует, когда органы местного самоуправления могут разрешить открываться рынкам. Сейчас мы вместе с Нацполицией видим, что происходят системные нарушения. При отсутствии эффекта в течение двух дней в среду мы отменим это постановление и рынки закроют, — отметил Виктор Ляшко.

Напомним, ранее в Минздраве опубликовали перечень условий, необходимых для работы продуктовых рынков на время карантина в Украине.

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