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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Експерт пояснив, чому зросли тарифи на електроенергію

Тариф на електроенергію для промислових підприємств зріс на 35%.

Про це каже народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський у коментарі  Фактам тижня з Оксаною Соколовою.

– Відбувається диверсія проти української промисловості. Споживачі платять за електроенергію на 35% більше, ніж було влітку, коли запускали ринок електроенергії. А промислові підприємства є останнім бастіоном перед повною зупинкою економіки, – каже нардеп.

Експерт пояснив, чому зросли тарифи на електроенергію

Читайте: Стимулюючі тарифи. Як Укренерго може зібрати гроші на ремонт електромережі

Як писали Факти ICTV, українська промисловість підраховує майбутні збитки від різкого збільшення ціни на електроенергію.

Все це при тому, що саме промисловість – це останнє, що тримає економіку від колапсу, пов’язаного із карантином.

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