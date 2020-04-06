Експерт пояснив, чому зросли тарифи на електроенергію

Тариф на електроенергію для промислових підприємств зріс на 35%.

Про це каже народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський у коментарі Фактам тижня з Оксаною Соколовою.

– Відбувається диверсія проти української промисловості. Споживачі платять за електроенергію на 35% більше, ніж було влітку, коли запускали ринок електроенергії. А промислові підприємства є останнім бастіоном перед повною зупинкою економіки, – каже нардеп.

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Як писали Факти ICTV, українська промисловість підраховує майбутні збитки від різкого збільшення ціни на електроенергію.

Все це при тому, що саме промисловість – це останнє, що тримає економіку від колапсу, пов’язаного із карантином.