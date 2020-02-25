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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Стимулирующие тарифы. Как Укрэнерго может собрать деньги на ремонт электросети

Из-за изношенных на 70% электросетей Украина может остаться без света. Уже сейчас на них возникают постоянные аварии и населенные пункты часами находятся без света. Особенно критическая ситуация в горных и прифронтовых районах.

Средний возраст электросетей в Украине составляет 40 лет. В некоторых регионах Украины люди сидят без света более 18 часов в год. За 2019 год компания Укрэнерго на обновление сетей потратила 3 млрд грн. В этом году планируют почти 6,4 млрд грн, большая часть средств из которых – кредитные. Детали в сюжете Ольги Читайло.

Напомним, Украина приостанавливает импорт электроэнергии. В Министерстве энергетики объясняют, что страна сейчас производит даже больше, чем потребляет.

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