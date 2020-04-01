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Украинская промышленность может остановиться из-за подорожания электроэнергии

Украинская промышленность подсчитывает будущие убытки от резкого увеличения цены на электроэнергию. В марте она поднялась на 35%. Все это при том, что именно промышленность — это последнее, что держит экономику от коллапса, связанного с карантином.

На предприятиях в Украине работает 2,5 млн человек, и если цена на электричество не упадет, это отразится на экономике, ведь прежде всего, могут вырасти цены, а компании понесут непоправимый ущерб. Эксперты отмечают, что сейчас цена на электроэнергию выше, чем в странах Европы. Подробнее в сюжете Кристины Венгеляускайте и Ольги Чайко.

Напомним, треть заробитчан, вернувшихся из Польши, полностью или частично потеряли работу.

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