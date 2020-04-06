Карантин может быть продлен после 24 апреля — советник Зеленского

Есть вероятность, что с 24 апреля карантин будет продлен.

В то же время ограничительные меры будут ослаблены, считает Игорь Новиков, внештатный советник президента Владимира Зеленского.

— Одно я могу сказать точно, Украина не может позволить себе много месяцев жесткого карантина, как экономически, так и политически. А значит, несмотря на высокую вероятность продолжения карантина после 24 апреля, ограничения должны быть усовершенствованы, но одновременно и существенно ослаблены, — сказал он.

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Дальнейшее развитие событий можно будет прогнозировать в ближайшие 10-15 дней.

До стабилизации ситуации пройдет 9-12 месяцев.

Напомним, с 6 апреля, в Украине действуют новые карантинные ограничения. Во-первых — обязательно носить маску в общественных местах и ​​иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Во-вторых — запрещено находиться на улице без необходимости.