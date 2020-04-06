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Факти / Україна / Суспільство

Карантин може бути продовжений після 24 квітня – радник Зеленського

Є ймовірність, що після 24 квітня карантин буде продовжено.

Водночас обмежувальні заходи будуть ослаблені, вважає Ігор Новіков, позаштатний радник президента Володимира Зеленського.

– Одне я можу сказати точно, Україна не може дозволити собі багато місяців жорсткого карантину, як економічно, так і політично. А значить, не дивлячись на високу ймовірність продовження карантину після 24 квітня, обмеження повинні бути вдосконалені, але одночасно і істотно ослаблені, – сказав він.

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Подальший розвиток подій можна буде прогнозувати в найближчі 10-15 днів.

До стабілізації ситуації пройде 9-12 місяців.

Нагадаємо, з 6 квітня, в Україні діють нові карантинні обмеження. По-перше – обов’язково носити маску в громадських місцях і мати із собою документ, що посвідчує особу. По-друге – заборонено перебувати на вулиці без нагальної потреби.

Джерело: Українські новини

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