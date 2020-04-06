Новые министры и закон о рынке земли — карантинный турборежим в Раде

За соблюдением санитарных мероприятий во время заседания Верховной Рады следил лично спикер. Впрочем, беспрецедентные меры были вполне понятны. Ведь шесть народных избранников уже подхватили коронавирус. Депутаты даже рассматривали возможность провести заседание во внутреннем дворике Рады или даже на стадионе. Но в конце концов рискнули, так и не изменив место встречи.

В повестке дня несколько ключевых вопросов: законы для борьбы с пандемией, для получения помощи от МВФ, изменения в бюджет и кадры. И если законопроекты, связанные с коронавирусом, депутаты прошли в двойном турборежиме, то уже в кадрах резко забуксовали. Кабмин неожиданно решил изменить министров финансов Игоря Уманского и здравоохранения Илью Емца. И это при том, что назначили их меньше, чем месяц назад.

Впрочем, если отставка Емца было вполне прогнозируемой, то Уманского — для многих стала неожиданностью. Как выяснилось позже, министр дважды инициировал увольнение руководителей налоговой и таможенной служб. В итоге сложилась ситуация, когда в разгар пандемии и мирового экономического кризиса страна оказалась без двух ключевых министров. Поскольку новых с первой попытки назначить не получилось.

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Разруливать ситуацию уже не впервые пришлось президенту Владимиру Зеленскому, который экстренно приехал в парламент. В итоге, новым главой МОЗ стал Максим Степанов — хирург по образованию, который никогда не работал по специальности. Зато возглавлял Одесскую область при президентстве Петра Порошенко.

Новым министром финансов назначен Сергей Марченко. В 2016-2018 годах он уже работал в Минфине на должности заместителя министра. И запомнился скандалом со студентами, которые швырнули в чиновника торт за инициативу сократить стипендии. После этого Марченко стал заместителем главы администрации того же Порошенко. А в 2019-м неудачно баллотировался в парламент с партией Украинская стратегия Владимира Гройсмана.

Были у депутатов вопросы даже важнее назначения министров. Из-за пандемии правительства экстренно надо сокращать расходы бюджета. Но без финансовой поддержки МВФ — все равно не обойтись. А для этого надо выполнить два условия: закон о рынке земли и закон о невозвращении бывшим владельцам национализированных банков. Прежде всего, Привата.

Градус напряжения достиг такого уровня, что обсуждение в Раде прошло даже без масок. Специалисты обращают внимание, что едва ли не впервые два оппонента на прошлых президентских выборах заговорили в унисон. Причем, принятие банковского закона стало возможным только благодаря оппозиции — фракциям Порошенко и Вакарчука.

Слуга народа, насчитывающая 252 депутатов, не смогла провести самостоятельно ни одного решения в понедельник. Внутри Слуги народа такие проблемы связывают с карантином. Правда, различия в монобольшинстве появились давно. Конфликты уже возникают прямо на заседании фракции. Турбулентность внутри украинской власти усилилась. Поэтому после экономического и медицинского страну вполне может ожидать и политический кризис.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что карантин может быть продлен после 24 апреля.