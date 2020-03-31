Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения в течение последних лет продолжали семь раз. Правительство по инициативе президента Владимира Зеленского обещает запустить рынок и уже приняло закон.

Документом предусмотрено, что с 1 июля 2020 года до 1 января 2024 года землю смогут покупать только физические лица. Юридические лица — начиная с 2024 года. Иностранцы — только после проведения референдума.

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Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, хорошо ли вы ориентируетесь в вопросах рынка земли и верите ли в мифы, которыми за эти годы обросла тема.

Мы составили 10 вопросов, которые вычислят, готовы ли вы к открытию рынка земли. Некоторые из них легкие, над другими придется подумать, даже если вы опытный аграрий.

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли в целом. За закон Об обороте земель сельскохозяйственного назначения проголосовали 259 народных депутатов.