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Факти / Україна / Політика

Нові міністри та закон про ринок землі – карантинний турборежим у Раді

За дотриманням санітарних заходів під час засідання Верховної Ради стежив особисто спікер. Втім, безпрецедентні заходи були цілком зрозумілі. Адже шестеро народних обранців вже підхопили коронавірус. Депутати навіть розглядали можливість провести засідання у внутрішньому дворику Ради чи навіть на стадіоні. Але врешті-решт ризикнули, так і не змінивши місце зустрічі.

На порядку денному кілька ключових питань: закони для боротьби з пандемією, для отримання допомоги від МВФ, зміни до бюджету та кадри. І якщо законопроекти, пов’язані з коронавірусом, депутати пройшли в подвійному турборежимі, то вже на кадрах різко забуксували. Кабмін несподівано вирішив змінити міністрів фінансів Ігоря Уманського та охорони здоров’я Іллю Ємця. І це при тому, що призначили їх менше, ніж місяць тому.

Втім, якщо відставка Ємця було цілком прогнозованою, то Уманського – для багатьох стала несподіванкою. Як з’ясувалось пізніше, міністр двічі ініціював звільнення очільників податкової та митної служб. У підсумку склалася ситуація, коли у розпал пандемії та світової економічної кризи країна опинилася без двох ключових міністрів. Оскільки нових з першої спроби призначити не вийшло.

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Розрулювати ситуацію вже не вперше довелося президенту Володимиру Зеленському, який екстрено приїхав до парламенту. У підсумку, новим очільником МОЗ став Максим Степанов – хірург за освітою, який ніколи не працював за фахом. Натомість очолював Одеську область за президентства Петра Порошенка.

Новим міністром фінансів призначили Сергія Марченка. У 2016-2018 роках він вже працював у Мінфіні на посаді заступника міністра. І запам’ятався скандалом зі студентами, які жбурнули в чиновника торт через ініціативу скоротити стипендії. Після цього Марченко став заступником голови адміністрації того ж таки Порошенка. А в 2019-му невдало балотувався в парламент з партією Українська стратегія Володимира Гройсмана.

Та були в депутатів питання навіть важливіші за призначення міністрів. Через пандемію уряду екстрено треба скорочувати видатки бюджету. Але без фінансової підтримки МВФ – все одно не обійтися. А для цього треба виконати дві умови: закон про ринок землі та закон про неповернення колишнім власникам націоналізованих банків. Насамперед, Привату.

Градус напруги досяг такого рівня, що обговорення в Раді пройшло навіть без масок. Фахівці звертають увагу, що чи не вперше два опоненти на минулих президентських виборах заговорили в унісон. Причому, ухвалення банківського закону стало можливим лише завдяки опозиції –  фракціям Порошенка та Вакарчука.

Слуга народу, яка налічує 252 депутатів, не змогла провести самостійно жодного рішення в понеділок. Всередині Слуги народу такі проблеми пов’язують з карантином. Щоправда, розбіжності в монобільшості з’явилися давно. Конфлікти вже виникають прямо на засідання фракції. Турбулентність всередині української влади посилилася. Тож за економічною та медичною країну цілком може чекати і політична криза.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що карантин може бути продовжений після 24 квітня.

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