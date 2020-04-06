ОРДЛО не узаконивали: Зеленский о подписанном в Минске протоколе

Подписанный 11 марта в Минске протокол заседания Трехсторонней контактной группы не влечет за собой правовых последствий и не узаконивает ОРДЛО.

Об этом говорится в ответе президента Украины на петицию, в которой требуется немедленно отозвать подписи представителей Киева под документом.

В Офисе президента также объяснили, что протокол не является международным договором, поэтому президент Украины не имеет полномочий отозвать подписи под ним.

Состав ТКГ четко определен, а приглашение к дискуссиям представителей ОРДЛО возможно исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате — между Украиной, Россией и ОБСЕ, отмечают в ОП.

В ответе также говорится, что консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями для обсуждения с участием граждан Украины — как вынужденных переселенцев, так и украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.

Читайте: Идея создания Консультативного совета в ТКГ находится на обсуждении — Ермак

Вопрос о создании консультативного совета будет обработан и с участниками нормандского формата, добавили в Офисе президента.

Как сообщалось, 11 марта во время переговоров в Минске ТКГ подписала решение о введении консультативного совета в состав политической подгруппы.

По словам, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, совет будет рассматривать вопросы, согласованные в пакете Минских договоренностей, подчеркнув, что это не означает проведения прямых переговоров с боевиками.