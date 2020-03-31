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Идея создания Консультативного совета в ТКГ находится на обсуждении — Ермак

Идея создания Консультативного совета обсуждалась в телефонном разговоре политических советников в нормандском формате.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Консультации по созданию Консультативного совета в ТГК до сих пор продолжаются с представителями Франции, Германии и ОБСЕ.

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