ОРДЛО не узаконювали: Зеленський про підписаний у Мінську протокол

Підписаний 11 березня у Мінську протокол засідання Тристоронньої контактної групи не несе за собою правових наслідків і не узаконює ОРДЛО.

Про це йдеться у відповіді президента України на петицію, в якій вимагається негайно відкликати підписи представників Києва під документом.

В Офісі президента також пояснили, що протокол не є міжнародним договором, відтак президент України не має повноважень відкликати підписи під ним.

Склад ТКГ чітко визначений, а запрошення до дискусій представників ОРДЛО можливе виключно у разі досягнення згоди у тристоронньому форматі – між Україною, Росією та ОБСЄ, наголошують в ОП.

У відповіді також ідеться, що консультативна рада має стати технічним інструментом із дорадчими функціями для обговорення за участю громадян України – як вимушених переселенців, так і українців, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Читайте: Ідея створення Консультативної ради у ТКГ знаходиться на обговоренні – Єрмак

Питання щодо створення консультативної ради буде опрацьовано і з учасниками нормандського формату, додали в Офісі президента.

Як повідомлялося, 11 березня під час переговорів у Мінську ТКГ підписала рішення про введення консультативної ради до складу політичної підгрупи.

За словами, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, рада розглядатиме питання, узгоджені в пакеті Мінських домовленостей, підкресливши, що це не означає проведення прямих переговорів із бойовиками.