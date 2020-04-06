Переплыть Днепр ради спортплощадки: в Киеве задержали нарушителя правил карантина

В Киеве полицейские задержали мужчину, который вопреки правилам карантина, пытался попасть на спортивную площадку в Гидропарке.

Когда полицейские его не пропустили, он начал конфликтовать с ними.

Нарушитель решил переплыть реку и таким образом добраться до спортплощадки. Мужчину сразу задержали полицейские.

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Правонарушителем оказался местный житель, 1999 года рождения.

Его доставили в районное управление полиции, где составили административный материал по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь мужчине грозит штраф.

Ранее полиция составила 566 административных протоколов на суму в 272 тыс. грн за нарушение карантина. Также открыли 44 уголовных производства за нарушение карантинных ограничений и спекуляции.

Фото: Богдан Аминов