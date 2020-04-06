Переплисти Дніпро заради спортмайданчика: у Києві затримали порушника правил карантину

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який під час карантину намагався потрапити на спортивний майданчик у Гідропарку.

Коли поліцейські його не пропустили, він почав конфліктувати з ними.

Порушник вирішив переплисти річку і таким чином дістатися до спортмайданчика. Чоловіка одразу затримали поліцейські.

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Правопорушником виявився місцевий житель, 1999 року народження.

Його доставили в районне управління поліції, де склали адміністративний матеріал за ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей) кодексу України Про адміністративні правопорушення. Тепер чоловікові загрожує штраф.

Раніше поліція склала 566 адміністративних протоколів на суму в 272 тис. грн за порушення карантину. Також відкрили 44 кримінальні провадження за порушення карантинних обмежень та спекуляції.

Фото: Богдан Амінов