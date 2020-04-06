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Факты / Украина / Общество

Усиление карантина с 6 апреля: список документов для выхода на улицу

Кабмин ввел новые ограничения на пребывание граждан Украины на улице во время карантина. В частности, с 6 апреля 2020 года запрещено будет выходить из дома без документов, удостоверяющих личность.

Вместе с адвокатом, старшим партнером адвокатской компании Кравец и партнеры Ростиславом Кравцом сайт Факты ICTV решил разобраться, какие документы должны носить с собой украинцы, чтобы не нарушать правила карантина.

Полный перечень документов, удостоверяющих личность, приведен в законе Украины О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, говорит специалист.

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Во время карантина украинцы могут носить с собой документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины:

  • паспорт гражданина Украины;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • дипломатический паспорт;
  • служебный паспорт;
  • удостоверение личности моряка;
  • удостоверение члена экипажа;
  • удостоверение личности на возвращение в Украину;
  • временное удостоверение гражданина Украины.

Также можно брать с собой документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:

  • водительское удостоверение;
  • удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
  • вид на постоянное жительство;
  • вид на временное жительство;
  • карточку мигранта;
  • удостоверение беженца;
  • проездной документ беженца;
  • удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;
  • проездной документ лица, которому предоставлена ​​дополнительная защита.

— Любой из этих документов может удостоверить вашу личность — подтвердить гражданство или ваш специальный статус, — заключает Ростислав Кравец.

Усиление карантина - список документов для выхода на улицу

Напомним, Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина.

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