Усиление карантина - список документов для выхода на улицу

Кабмин ввел новые ограничения на пребывание граждан Украины на улице во время карантина. В частности, с 6 апреля 2020 года запрещено будет выходить из дома без документов, удостоверяющих личность.

Вместе с адвокатом, старшим партнером адвокатской компании Кравец и партнеры Ростиславом Кравцом сайт Факты ICTV решил разобраться, какие документы должны носить с собой украинцы, чтобы не нарушать правила карантина.

Полный перечень документов, удостоверяющих личность, приведен в законе Украины О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, говорит специалист.

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Во время карантина украинцы могут носить с собой документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины:

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт;

служебный паспорт;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину;

временное удостоверение гражданина Украины.

Также можно брать с собой документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:

водительское удостоверение;

удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

вид на постоянное жительство;

вид на временное жительство;

карточку мигранта;

удостоверение беженца;

проездной документ беженца;

удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;

проездной документ лица, которому предоставлена ​​дополнительная защита.

— Любой из этих документов может удостоверить вашу личность — подтвердить гражданство или ваш специальный статус, — заключает Ростислав Кравец.

Напомним, Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина.