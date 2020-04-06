Разумков назвал возможную дату внеочередного заседания Рады

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 9 или 10 апреля.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

— Думаю, что на этой неделе будет внеочередное заседание, возможно, в четверг или пятницу.

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Дмитрий Разумков отметил, что главным вопросом будут изменения в бюджет, над которыми сейчас активно работают профильный комитет, Кабмин, Минфин.

По его словам, во время внеочередного заседания депутаты рассмотрят правки и предложения, которые были внесены в госбюджет.

Напомним, ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в среду или четверг (8 или 9 апреля — Ред.).

По его словам, сейчас в комитетах идет работа над изменениями в госбюджет 2020 и третьим пакетом законопроектов по борьбе с коронавирусом.