Рада може призначити міністра енергетики на цьому тижні – Герус

Верховна Рада може проголосувати за нового міністра енергетики вже цього тижня.

Про це повідомив голова профільного парламентського комітету Андрій Герус в ефірі Свободи слова на ICTV.

– У нас планується засідання Верховної Ради у четвер або п’ятницю. Тому я сподіваюся, що буде винесена кандидатура і парламент зможе затвердити міністра енергетики та екології.

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Андрій Герус також зазначив, що наразі тривають консультації щодо того, хто це може бути. Є декілька потенційних кандидатів.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні не розглядала питання призначення Ольги Буславець міністром енергетики та захисту навколишнього середовища, бо президент Володимир Зеленський відкликав це подання.