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Факти / Україна

Разумков назвав можливу дату позачергового засідання Ради

Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 9 або 10 квітня.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

– Думаю, що на цьому тижні буде позачергове засідання, можливо, у четвер або п’ятницю.

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Дмитро Разумков зазначив, що головним питанням будуть зміни до бюджету, над якими зараз активно працюють профільний комітет, Кабмін, Мінфін.

За його словами, під час позачергового засідання депутати розглянуть правки і пропозиції, які були внесені до держбюджету.

Нагадаємо, раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися у середу або четвер (8 або 9 квітня – Ред.).

За його словами, нині у комітетах йде робота над змінами до держбюджету 2020 та третім пакетом законопроектів щодо боротьби з коронавірусом.

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