Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков

В понедельник, 6 апреля в Украине начнется проект Всеукраинская школа онлайн — уроки по 11 предметам, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.

Онлайн-уроки по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии будут проводить 40 педагогов.

Каждый класс будет учить закрепленный телеканал. Также занятия будут транслироваться на YouTube-канале Минобразования.

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