Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков

В понедельник, 6 апреля в Украине начнется проект Всеукраинская школа онлайн — уроки по 11 предметам, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.
Онлайн-уроки по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии будут проводить 40 педагогов.
Каждый класс будет учить закрепленный телеканал. Также занятия будут транслироваться на YouTube-канале Минобразования.
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Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн на время карантина / 7 фотографий
Онлайн-школа будет работать с понедельника по пятницу, до окончания карантина. Каждый день уроки будут начинаться в 10:00.
— На YouTube-канале Министерства образования в описании под каждым видео учителя также будут оставлять домашние задания на закрепление темы, которые ученики смогут сделать, чтобы лучше овладеть материалом.
Домашнюю работу будут задавать по наиболее распространенным в стране учебникам. Ссылки на электронные версии этих учебников будут в описании под видео, — говорится в сообщении министерства.
Съемки учебного процесса происходят в Новопечерский школе г. Киев. В видеозанятиях также будут принимать участие украинские певцы, актеры, ведущие, спортсмены. Они будут учиться вместе с учителями.
Напомним, проект Всеукраинская школа онлайн будет транслировать уроки для учеников 5-11 класса на украинском телевидении. Об этом 31 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Источник: Минобразования
Фото: DreamstimeТеги: Міносвіти, МОН, Нова українська школа, Онлайн освітаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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