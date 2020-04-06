Після закінчення карантину ціни в кафе та кіно не будуть зростати, незважаючи на те, що зараз усі вони повноцінно не працюють та несуть збитки.

Ці заклади зацікавлені у тому, аби люди їх відвідували, а підвищення цін зіграє проти них.

– Ціни підвищуються тоді, коли у людей є гроші і вони готові платити за більш дорогі товари та послуги. Нещодавні опитування показали, що 57% українців працездатного віку мають грошей на два тижні максимум. Після закінчення карантину у них не буде коштів на це. Тому я не думаю, що ціни підростуть, – каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін.

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На думку експерта, не варто очікувати ажіотажу. Бо, окрім того, що люди не одразу зможуть витрачати гроші на розваги, ще й карантинні заходи будуть скасовуватися дуже повільно.

– Я не думаю, що перед кафе та кіно натовп буде стояти в черзі. Карантин будуть відпускати дуже повільно. Спочатку відкриють ті підприємства, які забезпечать найбільш необхідні сфери життєдіяльності, а потім усе інше. Черг у ці заклади не буде, – додає експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські АЗС знизять ціни на бензин.