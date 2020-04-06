С 6 апреля киевлянам запрещено находиться в общественных местах без маски.
КГГА перечислила объекты и территории, которые в столице считаются общественным местом.
К общественным местам в Киеве относятся:
- территории общего пользования (улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, скверы и площадки, подземные переходы, парки, рекреационные зоны, сады, пляжи, кладбища, другие территории общего пользования);
- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий и организаций (учреждения торговли, предоставления услуг) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов;
- транспорт (в том числе, работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта;
- придомовые территории;
- территории зданий и сооружений инженерной защиты;
- территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними участки на условиях договора.
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Киевлян призывают не нарушать карантинные мероприятия и во всех этих местах соблюдать масочный режим.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине считается общественным местом, и где можно не носить средства защиты.