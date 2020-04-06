С 6 апреля киевлянам запрещено находиться в общественных местах без маски.

КГГА перечислила объекты и территории, которые в столице считаются общественным местом.

К общественным местам в Киеве относятся:

территории общего пользования (улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, скверы и площадки, подземные переходы, парки, рекреационные зоны, сады, пляжи, кладбища, другие территории общего пользования);

(улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, скверы и площадки, подземные переходы, парки, рекреационные зоны, сады, пляжи, кладбища, другие территории общего пользования); помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий и организаций (учреждения торговли, предоставления услуг) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов;

(учреждения торговли, предоставления услуг) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов; транспорт (в том числе, работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта;

(в том числе, работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта; придомовые территории ;

; территории зданий и сооружений инженерной защиты ;

; территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними участки на условиях договора.

Читайте: Карантин в Украине: все, что нужно знать, и последние новости

Киевлян призывают не нарушать карантинные мероприятия и во всех этих местах соблюдать масочный режим.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине считается общественным местом, и где можно не носить средства защиты.