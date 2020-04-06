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Факты / Украина / Общество

Список общественных мест: где в Киеве нельзя быть без маски

С 6 апреля киевлянам запрещено находиться в общественных местах без маски.

КГГА перечислила объекты и территории, которые в столице считаются общественным местом.

К общественным местам в Киеве относятся:

  • территории общего пользования (улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, скверы и площадки, подземные переходы, парки, рекреационные зоны, сады, пляжи, кладбища, другие территории общего пользования);
  • помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий и организаций (учреждения торговли, предоставления услуг) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов;
  • транспорт (в том числе, работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта;
  • придомовые территории;
  • территории зданий и сооружений инженерной защиты;
  • территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними участки на условиях договора.

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Киевлян призывают не нарушать карантинные мероприятия и во всех этих местах соблюдать масочный режим.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине считается общественным местом, и где можно не носить средства защиты.

Источник: КГГА

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