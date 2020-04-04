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Факты / Украина / Общество

Общественное место в Украине: список локаций, где запрещено быть без маски

Кабмин ввел запрет на пребывание граждан без масок во всех общественных местах. За нарушение правил карантина украинцам грозят штрафы.

Сайт Факты ICTV решил разобраться, что в Украине считается общественным местом и где украинцы могут находиться без масок.

По словам адвоката, управляющего партнера адвокатского объединения Bires Law Firm Романа Шахматенко, общественное место — это часть здания или территории, к которым все граждане Украины имеют равный доступ.

— Начиная с подъезда, лифтов и заканчивая магазинами и аптеками, это все считается общественным местом. Сюда же относят улицу, все заведения, остановки общественного транспорта, сам транспорт, парки, скверы, площадки, — говорит Роман Шахматенко.

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То есть, по сути, теперь маску украинцам надо носить везде за пределами своей квартиры. За пренебрежение этим, как и за нарушение любого другого правила карантина, грозит штраф — от 17 до 32 тыс. грн.

В то же время общественными местами не являются балконы, несмотря на то, что люди в этих местах могут тесно общаться, а также двор и придомовые территории.

— В этих местах человек может находиться без маски, это их собственность, — добавляет адвокат.

Напомним, из-за распространения коронавируса в Украине Кабмин усилил меры борьбы с вирусом и ввел новые ограничения.

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