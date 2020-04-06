З 6 квітня киянам заборонено перебувати у громадських місцях без маски.

КМДА перерахувала об’єкти та території, які у столиці вважаються громадським місцем.

До громадських місць у Києві належать:

території загального користування (вулиці, майдани, площі, бульвари, проспекти, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, сквери та майданчики, підземні переходи, парки, рекреаційні зони, сади, пляжі, кладовища, інші території загального користування);

(вулиці, майдани, площі, бульвари, проспекти, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, сквери та майданчики, підземні переходи, парки, рекреаційні зони, сади, пляжі, кладовища, інші території загального користування); приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, підприємств та організацій (заклади торгівлі, надання послуг тощо) усіх форм власності, готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, гуртожитків, вокзалів та аеропортів;

(заклади торгівлі, надання послуг тощо) усіх форм власності, готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, гуртожитків, вокзалів та аеропортів; транспорт (зокрема, який працює у режимі регулярних спеціальних перевезень), зупинки громадського транспорту;

(зокрема, який працює у режимі регулярних спеціальних перевезень), зупинки громадського транспорту; прибудинкові території ;

; території будівель та споруди інженерного захисту ;

; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними ділянки за умовами угоди.

Читайте: Карантин в Україні: усе, що треба знати, та останні новини

Киян закликають не порушувати карантинні заходи та у всіх цих місцях дотримуватися маскового режиму.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні вважається громадським місцем, та де можна не носити засоби захисту.