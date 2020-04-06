В Иране назвали сбитие самолета МАУ “правильным”, военных не арестуют

Иранских военных, сбивших самолет МАУ над Тегераном в январе, арестовывать не будут.
Об этом заявил представитель иранского комитета парламента по вопросам законодательства и юстиции Хассан Норузи в интервью Hamdeli daily.
По его словам, военные перед уничтожением авиалайнера “действовали правильно”, потому что движение воздушного судна было якобы подозрительным.
Норузи добавил, что украинский Боинг якобы не контролировался диспетчерами, и “судя по всему, попал под контроль Америки”.
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— С учетом того, что самолет контролировался другими странами, наши вооруженные силы сделали свою работу хорошо, — заявил иранский депутат.
Ранее представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил, что первых причастных к крушению украинского самолета уже арестовали.
Напомним, Украина до сих пор не получила черные ящики сбитого в Иране украинского самолета.
Источник: Al Arabiya