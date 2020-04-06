В Иране назвали сбитие самолета МАУ “правильным”, военных не арестуют

Иранских военных, сбивших самолет МАУ над Тегераном в январе, арестовывать не будут.

Об этом заявил представитель иранского комитета парламента по вопросам законодательства и юстиции Хассан Норузи в интервью Hamdeli daily.

По его словам, военные перед уничтожением авиалайнера “действовали правильно”, потому что движение воздушного судна было якобы подозрительным.

Норузи добавил, что украинский Боинг якобы не контролировался диспетчерами, и “судя по всему, попал под контроль Америки”.

Читайте: Катастрофа самолета МАУ: Иран остановил расшифровку самописцев из-за коронавируса

— С учетом того, что самолет контролировался другими странами, наши вооруженные силы сделали свою работу хорошо, — заявил иранский депутат.

Ранее представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил, что первых причастных к крушению украинского самолета уже арестовали.

Напомним, Украина до сих пор не получила черные ящики сбитого в Иране украинского самолета.

Источник: Al Arabiya