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Факти / Україна

В Ірані назвали збиття літака МАУ “правильним”, військових не заарештують

Іранських військових, які збили літак МАУ над Тегераном у січні, заарештовувати не будуть.

Про це заявив представник іранського комітету парламенту з питань законодавства і юстиції Хассан Норузі в інтерв’ю Hamdeli daily.

За його словами, військові перед знищенням авіалайнера “діяли правильно”, бо рух повітряного судна був нібито підозрілим.

Норузі додав, що український Боїнг нібито не контролювався диспетчерами, і “судячи з усього, потрапив під контроль Америки”.

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– З урахуванням того, що літак контролювався іншими країнами, наші збройні сили зробили свою роботу добре, – заявив іранський депутат.

Раніше представник судової влади Ірану Голамхоссейн Есмаїлі заявив, що перших причетних до збиття українського літака заарештували.

Нагадаємо, Україна досі не отримала чорні скриньки збитого в Ірані українського літака.

Джерело: Al Arabiya

Фото: Getty Images

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