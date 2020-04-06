МОЗ може в середу заборонити роботу всіх ринків без винятків – Ляшко

Поліція протягом понеділка-вівторка реагуватиме і закриватиме ринки, які не дотримуються спеціальних умов роботи під час карантину.

Якщо жодного ефекту не буде, то з середи 8 квітня постанова, яка дозволяє роботу ринків, буде скасована.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі Свободи слова на ICTV.

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– На позаминулому тижні я видав постанову, яка чітко регламентує, коли органи місцевого самоврядування можуть дозволити відкриватись ринкам. Зараз ми разом з Нацполіцією бачимо, що відбуваються системні порушення. За відсутності ефекту протягом двох днів у середу ми скасуємо цю постанову і ринки закриють, – зазначив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше у МОЗ опублікували перелік умов, необхідних для роботи продуктових ринків на час карантину в Україні.