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Факты / Украина

В Украине ужесточили контроль над продуктовыми рынками

В Украине продуктовые рынки будут жестче контролировать.

Решение принято на ежедневном совещании по вопросам противодействия распространения коронавируса под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

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— Дополнительно на совещании доложили о ситуации с продуктовыми рынками, которые не прекратили функционировать. Сегодня на некоторых из них наблюдается неконтролируемое скопление людей, что является огромным риском распространения коронавируса. Принято решение жестче контролировать продуктовые рынки, — сообщает пресс-служба президента.

Ранее Факты ICTV писали, что своевременные меры по введению в Украине карантина позволяют контролировать ситуацию с распространением коронавируса.

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