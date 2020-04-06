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Факти / Україна

В Україні посилили контроль над продуктовими ринками

В Україні продуктові ринки жорсткіше контролюватимуть.

Рішення ухвалено на щоденній нараді з питань протидії поширенню коронавірусу під головуванням президента України Володимира Зеленського.

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-Додатково на нараді доповіли про ситуацію з продуктовими ринками, які не припинили функціонування. Сьогодні на деяких з них відбувається неконтрольоване скупчення людей, що є величезним ризиком поширення коронавірусу. Ухвалено рішення жорсткіше контролювати продуктові ринки, – повідомляє прес-служба президента.

Раніше Факти ICTV писали, що своєчасні заходи із запровадження в Україні карантину дозволяють контролювати ситуацію з поширенням коронавірусу.

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