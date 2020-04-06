Закон о банках хотят заблокировать рекордным количеством правок — нардеп

По состоянию на утро 6 апреля в Верховной Раде зарегистрировано 6 тыс. поправок к законопроекту о регулировании банковской сферы.

Финальное количество поправок может вырасти до 10 тыс., прогнозирует первый заместитель председателя финансового комитета народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

— Я до сих пор верю в потенциал коллег и цифру в более 10 тыс. поправок. Этот объем текста еще физически трудно свести, поэтому ожидать заседания комитета ранее, чем в среду, пожалуй, не стоит — отметил он.

Другой народный депутат от Слуги народа Марина Бардина назвала такое количество правок блокировкой закона.

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— Это издевательство над страной и абсолютная политическая низость. Даже ответственно относясь к карантину, готова сидеть на банковских ночах в парламенте! Жду увидеть, кто авторы этих поправок, — заявила народная избранница.

Напомним, на третьем внеочередном заседании парламента 30 марта нардепы 267 голосами поддержали в первом чтении и за основу законопроект №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.